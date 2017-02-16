ПАО "ВымпелКом" ("Билайн") в преддверии праздников предлагает выгодные условия на покупку смартфонов с поддержкой 4G по лучшей цене. Приобрести их можно в офисах обслуживания и продаж, а также в интернет-магазине "Билайн" — всего за 1990 рублей.

Цена действительна с 6 февраля до 31 мая при условии покупки смартфона в комплекте с мобильным тарифом "ВСЁ за 500" на четыре месяца. Акция распространяется на телефоны Oysters Atlantic 4G и 4Good Light A103 4G.

Каждый смартфон имеет аналогичные технические характеристики:

яркий IPS экран 4.5''

операционную систему Android 6.0

четырехъядерный процессор

встроенный GPS-модуль, который не даст заблудиться в незнакомой местности.

Приобрести смартфон со скидкой до 50% можно по всей России, за исключением Республики Крым и города Севастополь. Общая стоимость комплекта составляет 3990 рублей. Цена смартфона вне акции — 3990 рублей.

Подробная информация об акции, а также условиях ее проведения доступна на www.beeline.ru

ПАО "ВымпелКом", 127083, Москва, ул. Восьмого марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636