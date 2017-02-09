Фото: pobedpix.com
Мужчина пропал в Барнауле, после того как сел в автобус в центре города, сообщили в УМВД по краевой столице.
"Сотрудники УМВД России по г. Барнаулу устанавливают местонахождение Филимонова Евгения Анатольевича 1988 года рождения, который 08 февраля 2017 года около 21 часа 00 минут сел в автобус №1 на остановке "Медицинский институт" и поехал в сторону ул. Солнечная Поляна", – указывают в полиции.
На вид пропавшему 28 лет, рост 185-187 сантиметров, плотного телосложения, глаза карие.
Особые приметы: болен ДЦП, плохо разговаривает и плохо ориентируется на местности.
Мужчина был одет в синий пуховик с серыми полосками на рукавах, черную спортивную вязаную шапку с "ушками" и помпоном серого цвета, черные спортивные штаны и ботинки черного цвета.
Граждан, что-либо знающих о местонахождении пропавшего, просят обратиться по телефонам: 519-767, 391-645, 8-913-029-9370 либо 02.
Комментарии
Скорее всего похоже так: - Молодой мужчина вышел из дома и пропал в толпе людских масс города Барнаула