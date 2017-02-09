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Жителя села Михайловское в Алтайском крае подозревают в убийстве 29-летнего мужчины, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
По данным ведомства, 7 февраля потерпевший пришел в гости к двум своим знакомым, которые приходятся друг другу братьями.
После совместного застолья между мужчинами произошла ссора. В ходе конфликта один из братьев, 53-летний мужчина, нанес оппоненту удар ножом в живот.
В результате потерпевший скончался на месте происшествия. Подозреваемый задержан. Расследование продолжается.
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