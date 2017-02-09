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Рубцовские полицейские задержали жителя Егорьевского района по подозрению в незаконном приобретении и хранении более трех килограммов марихуаны. Об этом сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Отмечается, что правоохранителям поступила оперативная информация о том, что 30-летний мужчина может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. Данные подтвердились: в доме у подозреваемого нашли вещество растительного происхождения. Полицейские изъяли и направили вещество на экспертизу, показавшую, что речь идет о трех килограммах 34 граммах марихуаны.
В отношении подозреваемого возбудили дело. В данный момент выясняются обстоятельства хранения, приготовления и употребления наркотических веществ. Мужчина в данный момент задержан, уточняет пресс-служба ведомства.
Комментарии
Враньё - конопли, а не марихуаны. Это разные вещи.