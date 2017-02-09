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Москва назвала Румынию страной-форпостом, которая несет угрозу безопасности РФ, после того как на ее территории появились элементы противоракетной обороны (ПРО) Соединенных Штатов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора четвертого европейского департамента МИД РФ Александра Боцан-Харченко.
Он подчеркнул, что позиция Румынии и руководства страны, превратившего ее в форпост, является "явной угрозой" для России. По словам Боцан-Харченко, румынской стороне заявили об этом в том числе публично.
Дипломат отметил, что данные решения представляют угрозу для РФ и, "естественно, они направлены в первую очередь против России". Все это очень сильно осложняет взаимодействие и сотрудничество, однако при этом необходимо сохранить и использовать имеющиеся возможности, добавил он.
По словам дипломата, со стороны Бухареста наблюдалась "откровенная <...> русофобская линия при вдохновенной реализации санкций и взахлеб антироссийской риторике".
Боцан-Харченко подчеркнул, что для преодоления неблагоприятной ситуации в отношении двух стран можно опереться на имеющиеся основы для сотрудничества. Он заверил, что российская сторона будет стремиться к конструктивному взаимодействию.
Комментарии
Придется один ядерный Искандер на Румынию нацеливать. Не мы первые начали, мы отвечаем. Нет ПРО - нет ядерного Искандера. Есть ПРО - нет Румынии
долетит ли твой Искандер до Румынии то? а то получится как с СУ-24, одна ракета и нет СУ
для того и ПРО, чтобы искандеры не летали
гость - 9 февраля 2017 г. 17:57 для того и ПРО, чтобы искандеры не летали
ПРО Искандеры не ловят, они для баллистических ракет. Для того и Искандеры, чтобы ПРО было бесполезно
10.02.2017 07:57 - гость - ПРО Искандеры не ловят, они для баллистических ракет. --- Да неужели? Новость еще 2014 года: "Военные США с помощью корабельной системы противоракетной обороны "Иджис" (Aegis) осуществили почти одновременный перехват двух крылатых и одной баллистической ракеты над Тихим океаном."