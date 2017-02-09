Фото: altairegion22.ru
Губернатор Алтайского края Александр Карлин, посетивший накануне халвичную фабрику в Барнауле, заявил о том, что модернизированное предприятие наглядно показывает, что такое политика импортозамещения.
Производственные мощности фабрики обновлялись в течение 2013-2015 годов. В итоге был освоен выпуск новых видов кондитерских изделий, а мощность предприятия достигла 10 тысяч тонн готовой продукции в год.
Модернизация обошлась в 150 миллионов рублей. Сумма господдержки в данном случае превысила 20 миллионов рублей.
Говоря о работе предприятия, Александр Карлин отметил: "Сегодня на Барнаульской халвичной фабрике мы видим импортозамещение в действии, видим, как это реально происходит: техническая и технологическая модернизация, освоение новых видов продукции, увеличение объемов производства – все это осуществлялось на протяжении последних лет, в том числе при поддержке администрации края".
По словам губернатора, результаты политики, направленной на поддержку малого и среднего бизнеса в крае, налицо.
Комментарии
а разве халву кто на Западе производит халву?
Не знаю, как насчет производят ли на Западе халву, но в их супермаркетах ее продают точно.
у нас вроде и так халву производили без всяких модных программ
Халва, халва, халва. Нихрена во рту слаще не стало.
Салтыков-Щедрин будет всегда актуален. Ну почему у нас всегда не могут нормально работать, а только компанейщина и реляции?! Какое импортозамещение в производстве халвы? А пряники мы успели заместить или так контрабандой возим из Монако?
Импортозамещение в действии... --- Из шкафа вытащили зловонный мёртворождённый эмбрион - "импотрозамещение" ))
А где заводы? Не при Карлине ли их уничтожили?
Да халва - побочный продукт при выжимке подсолнечного масла, всю жизнь она у нас делалась
Что же заменили в импорте? Не знают уже куда этот блеф приклеить
"Халва, халва, халва. Нихрена во рту слаще не стало." ------- Точно такие же чуйства. Опередили