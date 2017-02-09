Фото: baocalitoday.com
Немецкая версия газеты Charlie Hebdo выйдет с карикатурой на обложке, изображающей канцлера ФРГ Ангелу Меркель, которая держит отрубленную голову второго кандидата на грядущих выборах в Бундестаг Мартина Шульца, пишет ТАСС со ссылкой на газету Bild.
На рисунке в одной руке у Меркель голова, а в другой зажат нож. Рядом находится миниатюра обложки журнала Der Spiegel, на которой ранее изобразили американского президента Дональда Трампа с головой статуи Свободы в руке. Справа на карикатуре размещена подпись: "Читатели Spiegel вне себя".
По данным издания, немецкая версия Charlie Hebdo использовала эту цитату в знак "уважения к коллегам в Гамбурге".
Агентство напоминает, что немецкий еженедельный журнал Der Spiegel вышел с карикатурой на Трампа на обложке 4 февраля. Позже обозреватель газеты Die Welt Клемент Вергин раскритиковал эту карикатуру и написал материал под заголовком "Обложка Spiegel обесценивает журналистику".
Charlie Hebdo voorpagina in duitsland, Merkel met hoofd van Martin Schulz! pic.twitter.com/YGvpJwbgg6— Pegida Nederland (@PegidaNederland) 8 февраля 2017 г.
Комментарии
шлак и дер шпигель не далеко от них ушел
То что в шарли ебдо неадекваты работают, уже весь мир понял, а вот шпигель удивил.