Фото: vk.com/barneos22
Штормовая погода, которую прогнозировали синоптики на 9 февраля в Алтайском крае, пришла в регион.
Пользователи соцсетей сообщают об осложнении дорожной обстановки в районе Рубцовска.
"Перед Рубцовском сильный ветер и плохая видимость, местами переметы, будьте аккуратнее", – проинформировал в паблике Barnaul 22 один из водителей.
Читайте также: Жителей Алтая просят не покидать города и села из-за надвигающегося шторма
Напомним, штормовое предупреждение в регионе объявлено на два дня — 9 и 10 февраля. В Алтайском крае прогнозируется сильный ветер, снегопады, мокрый снег и метели.
Сотрудники ГИБДД и МЧС в контексте ожидаемого ухудшения погоды призывали жителей региона быть осторожнее на дорогах и воздержаться от дальних поездок.
Читайте также: Барнаульские полицейские просят водителей быть внимательными в непогоду
Комментарии