Фото ТНТ

На ТНТ с успехом стартовал новый комедийный сериал "Адаптация" – история про американского агента ЦРУ Эштона Айви, который отправляется в Россию, чтобы устроиться в "Газпром" и выведать секрет новой технологии добычи газа. В идеальной подготовке шпиона есть только один пробел: он совершенно не понимает наш менталитет, что ставит под угрозу проведение всей операции. Актер театра и кино Леонид Бичевин, который для сериала перевоплотился в этого самого спецагента, рассказал ИА "Амител" , смог ли бы он стать шпионом в реальности, как ему работалось с американской звездой и почему он очарован тундрой.

Корреспондент: Леонид, первая ли это ваша комедийная роль? Как вы попали в "Адаптацию"?

Леонид Бичевин: Комедийные роли были в основном в театре, с ними мне не везло, а сейчас повезло. Мне нравятся комедии, и хотелось бы участвовать в них больше. Поэтому пришел на пробы к Фёдору Стукову (режиссер-постановщик – ред.), я ему приглянулся, и стали работать.

Корр.: Леонид, в чем "фишка" вашего персонажа в этом сериале?

Л.Б.: Наверное, "фишка" в том, что он представлен "человечным", а не супергероем, хотя и эти черты в нем присутствуют. Да, он внимателен к деталям, все замечает, но важнее, как некоторые обстоятельства что-то переворачивают в его душе. У него появляются друзья, и в нем начинают бороться долг и личные взаимоотношения.

Корр.: Как вы готовились к роли? Что вас вдохновляло?

Л.Б.: Вдохновлял Федя Стуков – он очень заразителен. По первому образованию Федор – актер и поэтому тонко чувствует нас, актеров, пропускает через себя поставленные задачи. Лично у меня нет опыта общения с американцами, я не был в Америке и имел представление о стране и людях шаблонное, а Федор был там. Он имеет представление об их менталитете, культуре и очень помог мне подготовиться к роли.

Фото ТНТ

Корр.: А вам чем нравится персонаж?

Л.Б.: Мне нравится, что он чемпион по духу. Ему нужно сделать все до конца: завоевать женщину, завоевать страну и т. д. И в этом смысле он очень цельный.

Корр.: Леонид, как вам работалось с американским актером Питером Джейкобсоном (сыгравший одну из главных ролей в сериале "Доктор Хаус" актер исполнил роль американского наставника главного героя – ред.)?

Л.Б.: Честно говоря, мы мало работали вместе – у нас с ним был всего один съемочный день. Питер – очень профессиональный и ответственный человек, он серьезно отнесся к своей роли. Кое-что я почерпнул для себя в плане актерской игры: у него нет ни одного лишнего движения, все они продуманы для роли, которую он играет.

Корр.: Сложно вжиться в роль американца?

Л.Б.: Я больше играл русского, чем американца, потому что мой герой настолько супершпион, что на 100% вжился в роль россиянина. Мне нужно было хорошо отыграть его эмоции, когда американец не понимает каких-то русских вещей, однако из этих ситуаций выкручивается. Я сыграл "русского", который частенько думал: "Почему же я не русский, черт возьми!"

Корр.: Где проходили съемки? Вы действительно снимали в Ноябрьске?

Л.Б.: Нет, основная часть съемок проходила в Мурманске. Снимались также в Оленегорске, где есть оленеводческая ферма. Главный герой по сюжету попадает на эту ферму, но если начну рассказывать подробности – это будет спойлер.

Фото ТНТ

Корр.: Значит, снимали в настоящей тундре – вечная мерзлота и холод. Сложно ли было сниматься в таких условиях?

Л.Б.: Тундра – это непостижимое пространство, иное измерение с другим воздухом, другим небом, другими, невиданными оттенками. Холод не был для нас большой проблемой. Но условия были близки к экстремальным, часто по пути на съемки заносило дорогу, а на площадке работали сотрудники МЧС. Один из них рассказывал о снежных капканах. Это когда ты едешь на машине и упираешься в снежный занос, разворачиваешься и на обратном пути упираешься еще в один. Экстремально, но очень красиво: северное сияние, мороз. А еще нам все говорили, что с погодой повезло: хорошо, тепло, всего минус десять, а неделю назад было до минус сорока.

Корр.: Какой в сериале получилась наша страна? Это образ настоящей России или гротескный, созданный из стереотипов?

Л.Б.: Самый честный и правильный способ рассказать о себе – говорить все, что есть, не приукрашивая, где-то смеясь, но в то же время с любовью. Сериал получился тем самым душевным рассказом о России. Создателям удалось с любовью показать людей такими, какие они есть. У меня супруга из Кирова – тысяча километров от Москвы. Тесть и теща живут там. И когда я только начал приезжать к ним, я чувствовал себя, как мой американец-герой. Сейчас я понимаю, что люди из регионов во многом даже лучше москвичей.

Увидеть сериал "Адаптация" можно на ТНТ с понедельника по четверг в 20:00.

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