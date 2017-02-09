Фото: 54.мвд.рф
Полиция в Новосибирске задержала женщину, работавшую школьной уборщицей, с полкило героина.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, подозреваемая 1986 года рождения была поймана с поличным в Ленинском районе города, где она готовилась забрать крупную "закладку" с наркотиком.
Сверток с порошкообразным веществом был спрятан в пакет из-под семечек и закопан в снегу. Экспертиза установила, что это героин общей массой 525 граммов.
По предварительным данным, женщина приобрела наркотик для дальнейшего сбыта. Возбуждено уголовное дело, полиция устанавливает каналы поставки героина в региональный центр.
Комментарии
Детям в школе сбывать собиралась? Руки таким отрубать мало.
ПОЖИЗНЕННО!!!
Детям в школе сбывать собиралась? Руки таким отрубать мало. ----------------------------------------------------------- За что? Премьер лично сказал "Идите в бизнес", вот и зарабатывают, кто как может.