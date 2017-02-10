Фильмов о любви за все существование мирового кинематографа было снято тысячи и тысячи. Мы решили составить список из 14 наиболее удачных картин, которые окажутся идеальным вариантом, чтобы посмотреть влюбленным на 14 февраля.

"Титаник"

По мнению многих кинокритиков, величайший фильм о любви в XXI веке. Лауреат Нобелевской премии Умбэрто Эко говорил, что "Титаник" — история о том, как некрасивая девушка полюбила красивого Леонардо Ди Каприо. На самом деле фильм Джеймса Кэмерона наглядно показал модель гибели человечества на примере катастрофы пассажирского лайнера, разделенного на несколько отсеков. Каждый из них олицетворяет определенный классовый социальный слой. В ленте, сделанной, как всегда у Кэмерона, с невероятным размахом, автор показывает поведение каждого из представителей классов в момент фатальной катастрофы. Кроме того, это просто невероятно печальная и красивая история любви.

"Перед рассветом"

Первая часть выдающейся трилогии Ричарда Линклейтера о Джесси и Селин, которые влюбляются друг в друга и проводят ночь вместе. Невероятно тонкая история любви, воплотившаяся на экране благодаря таланту режиссера. После этого у Линклейтера вышло два продолжения об этих двух героях: "Перед закатом", "Перед полуночью".

"Римские каникулы"

Эту популярную во всём мире ленту, которую до сих пор с удовольствием вновь и вновь пересматривают зрители по телевидению или на видео, можно с полным правом назвать современной сказкой. Невероятная история любви прекрасной Одри Хепберн и Грегори Пека, разыгранная в Риме.

"Реальная любовь"

Главный рождественский фильм всех западных синефилов от Ричарда Кертиса со звездным ансамблем лучших британских актеров. "Реальную любовь" можно смотреть не только на Новый год или Рождество, но и в любой день года, чтобы получить романтическое настроение. Любовь сопровождает каждого героя этой мелодрамы: от премьер-министра до рок-звезды и порноактера.

"Горбатая гора"

Любовь двух ковбоев в фильме Энга Ли — страстная и настоящая, чтобы заставить прослезиться любого зрителя. Тем более если ваша половинка одного с вами пола.

"Как украсть миллион"

Еще одна знаменитая работа творческого тандема Одри Хепберн и режиссера Уильяма Уайлера. Молодая девушка, дочь миллионера, втайне промышляющего подделкой произведений искусства, и преступник должны выкрасть с выставки изобразительного искусства в музее один из "шедевров" отца девушки, чтобы спасти его от разоблачения. Во второй главной роли Питер О’Тул. "Как украсть миллион" — идеальное кино для людей, которые только-только познакомились и испытывают симпатию друг к другу.

"Любовное настроение"

Герои этого маленького шедевра Су и Чоу снимают в доме соседние комнаты. Их супруги все время в отлучке. Мы никогда не увидим их. Чоу узнает сумочку Су, подаренную ей мужем. У его жены такая же. А Су узнает галстук Чоу, подаренный ему женой. У ее мужа такой же. Пронзительная картина Вонга Кар-Вая предназначена для тех, кто готов смотреть 14 февраля азиатское кино.

"Энни Холл"

Главный герой фильма, работающий комиком, с юмором и иронией рассказывает о своей жизни, о людях, которые его окружают. Он скептически анализирует свои неудачи в личной жизни, в которой было несколько любимых женщин. Самый известный и, наверное, лучший фильм в карьере классика американского кино Вуди Аллена. Все его работы — как глоток холодного шампанского в жаркий летний день. "Энни Холл" скрасит ваш вечер в День всех влюбленных.

"Валл-И"

Для разнообразия мы решили включить в наш список и мультфильм. Знаменитый шедевр студии Pixar о роботе, очищавшем Землю от мусора, пока люди улетели в космос, можно смотреть всей семьей. Тем более если у вас уже есть дети.

"Цветок кактуса"

Обаятельная и непритязательная классическая американская комедия 1969 года о том, как дантист встречается с головокружительной блондинкой Тони, обманывая её и говоря, что у него есть жена и трое детей. Но когда он узнает, что она пыталась совершить самоубийство из-за него, твердо обещает жениться на ней. Тони добивается встречи с женой своего будущего мужа, в роли которой, по просьбе Джулиана, выступает его медсестра — Стефани. Уверены, что эта картина вызовет у вас только положительные эмоции, а ваша половинка останется счастливой.

"Шербурские зонтики"

Если вы без ума от недавнего "Ла-Ла Ленда", вы не должны пройти стороной работу Жака Деми с Катрин Денев. "Шербурские зонтики" — не только идеальный мюзикл для всех влюбленных, но и отличная возможность почувствовать дух Франции. "Золотая пальмовая ветвь" Каннского кинофестиваля и музыка Мишеля Леграна.

"Выпускник"

После окончания колледжа в дом своих родителей в Лос-Анджелесе приезжает на лето жить Бенджамен Брэддок. Родители очень гордятся успехами своего сына. К ним начинают приезжать гости. На одном из приемов Бен знакомится с приятельницей своих родителей, элегантной дамой бальзаковского возраста миссис Робинсон. Влюбившись в юношу, она начинает преследовать его. Сам же выпускник вступает в интимную связь с ее дочерью. Одна из первых ролей в кино Дастина Хоффмана, которая сделала его знаменитым. В "Выпускнике" он сумел воплотить образ застенчивого юноши, который бросает вызов всему пуританскому американскому обществу, не желая примерять на себя определенные ценности.

"Дикие сердцем"

Дэвид Линч снял одну из самых необычных историй любви. Сейлор и Лула спасаются от безжалостной команды наемных убийц, нанятых безумной матерью Лулы Мариэттой. Фирменный гипнотизирующий и мистический стиль повествования Линча впечатлил жюри Каннского кинофестиваля, которое присудило "Дикие сердцем" "Золотую пальмовую ветвь".

"Кинг-Конг"

Масштабный ремейк знаменитого фильма от автора "Властелина колец" Питера Джексона о любви блондинки и обезьяны. Еще одна картина, способная претендовать на звание главной истории любви в кино XXI века. Глаз от этого трехчасового фильма невозможно оторвать.

"Красотка"

Эту ленту Гэрри Маршала смотрел, кажется, каждый человек в мире. Не будет лишним посмотреть "Красотку" еще раз, тем более что повод для этого самый подходящий.