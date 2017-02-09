Фото: zoo22.ru
Три муфлончика родились в барнаульском зоопарке, став первыми животными-малышами, которые появились в этом году в учреждении.
"Мальчику постарше уже неделя, а двум крохам только пять дней. Питаются они пока материнским молоком. Увидеть наших малышей можно ежедневно с 10:00 до 17:00", – рассказывают в зоопарке.
Также отмечается, что многие считают муфлонов предками домашних овец. Новорожденные муфлончики уже в первый день встают на ноги и пытаются прыгать. Продолжительность их жизни составляет 12-17 лет.
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