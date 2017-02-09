Фото: fototelegraf.ru
Возможность передачи части Курильских островов Японии опроверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так он отреагировал на появление информации в японских СМИ о том, что Россия якобы может передать острова Стране восходящего солнца во временное пользование.
"Нам непонятно происхождение этой информации, это никоим образом не соответствует действительности", – цитирует Пескова "Интерфакс".
Читайте также: Путин допускает компромисс с Японией по вопросу Курильских островов
Напомним, в конце прошлого года в ходе переговоров Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ стороны обсуждали возможность ведения совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
Комментарии
Пустил зайчик лисичку погреться...
Песков? Он всегда опровергает то, что потом произойдет(((