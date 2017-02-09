Фото: svopi.ru
Роскомнадзор заблокировал одну из страниц сообщества Voat за рисунок несовершеннолетней девочки, который был выполнен из наборов букв и символов пунктуации, пишет Meduza.
Уточняется, что доступ к странице ограничили в конце января текущего года. В ведомстве рисунок расценили как детскую порнографию, пишет издание.
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Данная картинка выполнена в стиле ASCII-арт, уточняет издание, когда разные символы печатаются как обычный текст, а в итоге из них получается осмысленный рисунок. При этом заблокированную девочку нарисовали с минимальными подробностями – контуры тела были очерчены лишь несколькими десятками символов.
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Мужик весь в гипсе судится с женской баней, находящейся напротив его дом. - Меня очень сильно отвлекают от работы голые женские тела в окнах напротив. Я требую компенсации! - заявляет истец. - Но ведь окна бани находятся выше квартиры истца и не позволяют видеть ниже уровня 2 метра от пола помещения, - отвечает директор бани . Судья назначает экспертизу, чтобы установить истину. Эксперт сделав экспертизу в квартире истца говорит: - Но ведь у вас из окон ничего не видно! Истец: - Да? А вы вылазите в окно, заберитесь по трубе на карниз и оттуда посмотрите! Я уже два раза падал.