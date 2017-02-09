Фото: youtube.com
Фокусник Джулиан Дофин разместил на своем YouTube-канале видео с розыгрышем, в котором он сидит на невидимом стуле на глазах у прохожих.
В ролике он идет по улице, а затем внезапно садится на "стул из воздуха" почитать газету, при этом мужчина даже небрежно закидывает нога на ногу. Прохожие неоднозначно реагируют на увиденное. Некоторые очевидцы с удивлением оборачивались, другие рассматривали "невидимый стул", а одна женщина не выдержала, подошла и спросила у фокусника как он сидит.
На момент размещения новости ролик уже посмотрели около 1,3 миллиона раз.
Комментарии
В штанине и ботинке правом. плюс в асфальте кроштейн.
Ах да, и великолепная физическая подготовка, конечно. не пытайтесь повторить это дома.
гость - 10 февраля 2017 г. 08:43 В штанине и ботинке правом. плюс в асфальте кроштейн.
Ах да, и великолепная физическая подготовка, конечно. не пытайтесь повторить это дома. =================== Это же самое подумалось правую ногу он осторожно размещает и потом ею уже не шевелит.