Фото: youtube.com
Фокусник Джулиан Дофин разместил на своем YouTube-канале видео с розыгрышем, в котором он сидит на невидимом стуле на глазах у прохожих.
В ролике он идет по улице, а затем внезапно садится на "стул из воздуха" почитать газету, при этом мужчина даже небрежно закидывает нога на ногу. Прохожие неоднозначно реагируют на увиденное. Некоторые очевидцы с удивлением оборачивались, другие рассматривали "невидимый стул", а одна женщина не выдержала, подошла и спросила у фокусника как он сидит.
На момент размещения новости ролик уже посмотрели около 1,3 миллиона раз.
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