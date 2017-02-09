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Фокусник удивил прохожих трюком с "невидимым стулом". Видео

, ИА "Амител"
Мужчина садился на "стул из воздуха" на глазах у очевидцев и начинал читать газету

Фото: youtube.com

Фокусник Джулиан Дофин разместил на своем YouTube-канале видео с розыгрышем, в котором он сидит на невидимом стуле на глазах у прохожих.

В ролике он идет по улице, а затем внезапно садится на "стул из воздуха" почитать газету, при этом мужчина даже небрежно закидывает нога на ногу. Прохожие неоднозначно реагируют на увиденное. Некоторые очевидцы с удивлением оборачивались, другие рассматривали "невидимый стул", а одна женщина не выдержала, подошла и спросила у фокусника как он сидит.

На момент размещения новости ролик уже посмотрели около 1,3 миллиона раз.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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