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Какой подарок сделать девушке на 14 февраля?

, ИА "Амител"
Флористы студии "БукетFleur" рассказали, какие букеты сейчас в тренде и как правильно выбрать цветы

Близится День святого Валентина, и каждый мужчина хочет порадовать свою возлюбленную необычным презентом. Одни уже определились, а другие совершенно не знают, чем порадовать вторую половинку. Как бы ни хотелось уйти от банальности, цветы – это самый универсальный подарок, особенно если правильно выбрать букет. Флористы салона "БукетFleur" рассказали, на что стоит обратить внимание при покупке цветочной композиции.

Цветы в Барнауле можно купить практически на "каждом шагу". Несмотря на обилие точек продаж, нужно помнить, что срок жизни бутона очень краток, поэтому следует брать букет только в проверенном месте, где установлено специальное оборудование для хранения цветов.

Правила выбора букета от флористов "БукетFleur"

1. К выбору цветов стоит подходить с фантазией.

  • Не стоит бояться дарить цветы нестандартного цвета: синие, фиолетовые, радужные. Такой букет надолго запомнится девушке, а из лепестков завядших роз можно сделать красивое саше.

2. Особое внимание стоит уделить упаковке букета.

  • Прошло то время, когда красота букета измерялась количеством оберточной бумаги. Сегодня в моде минимализм: никаких блесток и целлофана. В оформлении букета можно использовать крафт-бумагу, она будет лаконично смотреться с любыми цветами.

 

  • Помимо крафт-бумаги, трендом сезона являются композиции в "кульках", которые могут быть выполнены совершенно из любых цветов. Выглядит такой букет оригинально и необычно. Данная композиция поможет произвести новое впечатление на своего любимого человека.

  • Особое внимание стоит уделить цветам в коробках. Они не только очень популярны, но и удобны. Такой букет не требует ни вазы, ни воды, а также цветы в коробке не вянут более продолжительное время за счет специальной губки, в которой не распространяются микроорганизмы.

Купить розы в Барнауле можно в "Салоне цветов "БукетFleur". Опытные флористы смогут составить как вышеперечисленные композиции, так и оригинальные букеты по желанию покупателя.

Композиции, о которых вы прочитали в статье, можете приобрести в "Салоне цветов "БукетFleur" (г. Барнаул пр. Ленина, 21а).
Телефон доставки: 57-33-50; WhatsApp доставки: 8 (929) 397-33-50;
Сайт: barnaul.buketfleur.ru.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

10.02.2017 11:28
- гость -

А на 15ое, на 16ое, что будет то 14го???

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