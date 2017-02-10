Какой подарок сделать девушке на 14 февраля?

Близится День святого Валентина, и каждый мужчина хочет порадовать свою возлюбленную необычным презентом. Одни уже определились, а другие совершенно не знают, чем порадовать вторую половинку. Как бы ни хотелось уйти от банальности, цветы – это самый универсальный подарок, особенно если правильно выбрать букет. Флористы салона "БукетFleur" рассказали, на что стоит обратить внимание при покупке цветочной композиции.
Цветы в Барнауле можно купить практически на "каждом шагу". Несмотря на обилие точек продаж, нужно помнить, что срок жизни бутона очень краток, поэтому следует брать букет только в проверенном месте, где установлено специальное оборудование для хранения цветов.
Правила выбора букета от флористов "БукетFleur"
1. К выбору цветов стоит подходить с фантазией.
- Не стоит бояться дарить цветы нестандартного цвета: синие, фиолетовые, радужные. Такой букет надолго запомнится девушке, а из лепестков завядших роз можно сделать красивое саше.
2. Особое внимание стоит уделить упаковке букета.
- Прошло то время, когда красота букета измерялась количеством оберточной бумаги. Сегодня в моде минимализм: никаких блесток и целлофана. В оформлении букета можно использовать крафт-бумагу, она будет лаконично смотреться с любыми цветами.
- Помимо крафт-бумаги, трендом сезона являются композиции в "кульках", которые могут быть выполнены совершенно из любых цветов. Выглядит такой букет оригинально и необычно. Данная композиция поможет произвести новое впечатление на своего любимого человека.
- Особое внимание стоит уделить цветам в коробках. Они не только очень популярны, но и удобны. Такой букет не требует ни вазы, ни воды, а также цветы в коробке не вянут более продолжительное время за счет специальной губки, в которой не распространяются микроорганизмы.
Купить розы в Барнауле можно в "Салоне цветов "БукетFleur". Опытные флористы смогут составить как вышеперечисленные композиции, так и оригинальные букеты по желанию покупателя.
Композиции, о которых вы прочитали в статье, можете приобрести в "Салоне цветов "БукетFleur" (г. Барнаул пр. Ленина, 21а).
Телефон доставки: 57-33-50; WhatsApp доставки: 8 (929) 397-33-50;
Сайт: barnaul.buketfleur.ru.
Комментарии
А на 15ое, на 16ое, что будет то 14го???
Самый красивый букет на 3-м фото