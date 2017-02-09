Фото: altairegion22.ru
Губернатор Алтайского края Александр Карлин и президент ВТБ 24 Михаил Задорнов провели рабочую встречу в Белокурихе в четверг, 9 февраля. В ходе нее они обсудили сотрудничество регионального правительства и банка, пишет пресс-служба краевой администрации.
По итогам встречи глава региона напомнил, что органы власти Алтайского края взаимодействуют с банком в режиме полноформатного соглашения о сотрудничестве. Он отметил, что руководство банка ответственно относится к соглашению, даже "несмотря на то, что мы еще не до конца пережили очередной период экономической турбулентности". Губернатор выразил уверенность, что взаимовыгодное сотрудничество после этого будет выстраиваться и дальше.
По словам Задорнова, в ближайших планах ВТБ 24 – наращивание объемов предоставления банковских услуг в регионе. В 2017 году в Алтайском крае, преимущественно в сельской местности, откроют 24 новых офиса Почтабанка – "дочки" ВТБ 24. Кроме этого, планируется расширение работы действующего в регионе клиентского центра банка, являющегося первым в стране и одним из крупнейших.
На встрече с Карлиным Задорнов отметил, что минувший год стал самым успешным за все время присутствия банка в Алтайском крае. На зарплатные проекты банка перешли еще 234 предприятия бюджетной сферы, силовые и бизнес-структуры региона. Всего свыше 107 тысяч сотрудников предприятий-партнеров ВТБ-24 являются его зарплатными клиентами.
За 2016 год на 700 миллионов рублей вырос кредитный портфель банка для малого и среднего бизнеса региона. За три года по совместной программе с Алтайским гарантийным фондом субъектам малого и среднего бизнеса были предоставлены кредиты на 153 млн рублей, с акционерным обществом "Корпорация МСП" – на 121 миллион. В рамках финансирования предприятий региона для инвестиций в целях импортозамещения за 2015-2016 годы выдано 292 миллиона рублей. Общий портфель кредитов малому и среднему бизнесу в крае на конец прошедшего года составил 4,4 миллиарда рублей.
В текущем году банк намерен увеличить количество клиентов из приоритетных сфер развития региона: Алтайского кластера аграрного машиностроения, туристического кластера, сельскохозяйственного и обрабатывающего секторов.
Также ВТБ 24 продолжает реализацию ипотечных программ социальной направленности. В период с 2012 по прошедший год банк выдал ипотечных кредитов на 23 миллиарда рублей, из которых 4,3 миллиарда — на строящееся жилье, 2,6 миллиарда — по программе с господдержкой, 1,3 миллиарда — по программе "Ипотека для военных" и еще 940 миллионов — "Ипотека с материнским капиталом". Банк активно сотрудничает с краевым правительством по программам "Молодая семья" и "Молодые учителя". Подчеркивается, что каждый третий ипотечный кредит в крае взят в ВТБ 24.
Кроме этого, отмечается, что около 130 представителей бизнес-сообщества региона пришли на лекцию председателя правления ВТБ24 "О состоянии экономики Российской Федерации в текущем периоде и перспективах развития банковского сектора в 2017 году".
Карлин с Задорновым ознакомятся с ходом реализации инвестпроектов в "Белокурихе-2". Они посетят "Альпийскую деревню", историко-рекреационный комплекс "Купеческая слобода" и иные строящиеся и действующие туробъекты города-курорта.
Комментарии
Карлин это губернатор Белокурихи?
даже "несмотря на то, что мы еще не до конца пережили очередной период экономической турбулентности" .И не переживём с такими руководителями.
"Успех Алтайского края - богатый губернатор..."
наверное, решали, как лучше денежки отбеливать? для края это встреча- как разговор двух сицилийских мафиози о ситуации в Антарктике- в общем, ни о чем. А вот лично для нашего эффективного губера- много чего эта встреча значит.
А вот лично для нашего эффективного губера- много чего эта встреча значит.
поделись тайным знанием со всеми
С "легкой" руки нашего губернатора звание ветеран труда Алтайского края теперь ведомственно согласовывают по 10 месяцев. Какая экономия для бюджета, есть чем похвастаться перед президентом на следующей пресс конференции. Этими деньгами и встречу в Белокурихе оплатить можно...
встреча "ни о чем", 1 января 2018 ВТБ24 перестанет существовать