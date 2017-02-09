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Барнаульские полицейские задержали 18-летнего местного жителя, которого подозревают в грабеже, передает пресс-служба ГУ МВД России по городу.
Предварительно установлено, что накануне ночью потерпевший возвращался домой. У своего подъезда он встретил группу молодых людей, которые распивали спиртные напитки. Мужчина сделал им замечание, что не понравилось подозреваемому, который со знакомыми избил барнаульца и похитил у него сумку. В ней находились документы и деньги. Сумма причиненного ущерба составила свыше 42 тысяч рублей.
В ходе проведенных полицейскими оперативно-розыскных мероприятий, а также с помощью камер видеонаблюдения, которые входят в аппаратно-программный комплекс "Безопасный город", удалось установить личность злоумышленника и задержать его.
Сейчас по факту грабежа, совершенного с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, возбуждено дело. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.
Комментарии
Ночью сделал замечание распивавшим спиртное. Он из сказки? Ума зайти домой и позвонить не хватило?
Чистый придурок и правильно что наваляли.
Чо, диванные герои смелость в заднем проходе осталась, когда надо сделать мир лучше, избавив его от пары мразей? "Премудрый пискарь" Салтыкова-Щедрина - это про вас. Плотва безмозглая.
10.02.2017 09:18 - гость -
Здравый смысл никто не отменял, он мог бы спокойно зайти домой и вызвать патруль, их бы увезли. Умник фигов.
Не у всех очко гнется. Думаю, там дело даже не в распитии было. Сидят во дворах на лавках и базлают на весь двор. Правильно все сделал. Суд примет гуманное решение.
Дядька 10 февраля 2017 г. 09:12 А ты трусло оказывается
Да нет этот мужик не смелый герой, а даун. Могли вообще убить. И кому бы он что доказал? Не надо путать героизм с дебилизмом.
Диванные критики ожили?Где это виданно,что уже в квартиру нельзя нормально зайти?И полиции явно не до разгона малолеток,все комментаторы выше это прекрасно понимают