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Барнаульские полицейские задержали 18-летнего местного жителя, которого подозревают в грабеже, передает пресс-служба ГУ МВД России по городу.
Предварительно установлено, что накануне ночью потерпевший возвращался домой. У своего подъезда он встретил группу молодых людей, которые распивали спиртные напитки. Мужчина сделал им замечание, что не понравилось подозреваемому, который со знакомыми избил барнаульца и похитил у него сумку. В ней находились документы и деньги. Сумма причиненного ущерба составила свыше 42 тысяч рублей.
В ходе проведенных полицейскими оперативно-розыскных мероприятий, а также с помощью камер видеонаблюдения, которые входят в аппаратно-программный комплекс "Безопасный город", удалось установить личность злоумышленника и задержать его.
Сейчас по факту грабежа, совершенного с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, возбуждено дело. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.
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