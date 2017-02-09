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Сотрудники МАСС спасли 19-летнего жителя Новосибирска, который оказался за окном на уровне третьего этажа. Об этом сообщает портал "Новосибирские новости".
Отмечается, что инцидент произошел в среду, 8 февраля. В 22:34 спасателям позвонили очевидцы и рассказали, что за окном общежития стоит замерзший парень, который держится из последних сил.
По словам начальника МАСС Дмитрия Фокина, ввиду конструктивной особенности здания чуть ниже третьего этажа находится небольшой бетонный выступ 10-15 сантиметров шириной. Именно на нем стоял новосибирец и руками держался за подоконник. Фокин отметил, что молодой человек периодически соскальзывал с уступа то одной, то другой ногой.
Когда спасатели прибыли на место, парень пожаловался, что сильно замерз и держится из последних сил. В комнате, рядом с окном которой находился новосибирец, никого не было. Сотрудники МАСС вызвали полицию и вскрыли дверь в отсутствие хозяев, которым позже рассказали о произошедшем. После того, как спасателям удалось проникнуть внутрь, они открыли окно и втащили парня внутрь дома.
Издание со ссылкой на Фокина отмечает, что молодой человек был в состоянии "эйфории" и не смог объяснить, как попал на карниз.
Отметим, что в сети было опубликовано видео спасательной операции сотрудников МАСС.
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