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Сотрудникам МАСС спасли 19-летнего жителя Новосибсрка, который оказался за окном на уровне третьего этажа, попасть в здание. Об этом сообщает портал "Новосибирские новости".
Отмечается, что инцидент произошел в среду, 8 февраля. В 22:34 спасателям позвонили очевидцы и рассказали, что за окном общежития стоит замерзший парень, который держится из последних сил.
По словам начальника МАСС Дмитрия Фокина, в виду конструктивной особенности здания, чуть ниже третьего этажа находится небольшой бетонный выступ 10-15 сантиметров шириной. Именно на нем стоял новосибирец и руками держался за подоконник. Фокин отметил, что молодой человек периодически соскальзывал с уступа то одной, то другой ногой.
Когда спасатели прибыли на место, парень пожаловался, что сильно замерз и держится из последних сил. В комнате, рядом с окном которой находился новосибирец, никого не было. Сотрудники МАСС вызвали полицию и вскрыли дверь в отсутствие хозяев, которым позже рассказали о произошедшем. После того, как спасателям удалось проникнуть внутрь, они открыли окно и втащили парня внутрь дома.
Издание со ссылкой на Фокина отмечает, что молодой человек был в состоянии "эйфории" и не смог объяснить, как попал на карниз.
Отметим, что в сети было опубликовано видео спасательной операции сотрудников МАСС.
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