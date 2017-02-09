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Движение по четырем алтайским автомобильным дорогам ограничили в четверг, 9 февраля. Об этом сообщается на сайте КГКУ "Алтайавтодор".
Уточняется, что временное ограничение связано с осадками в виде дождя, мокрого снега, сильным порывистым боковым ветром и низовой метелью.
С 17:45 ограничение ввели на трассах "Змеиногорск – Рубцовск- Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области" (от Змеиногорска до Рубцовска) и "Рубцовск-Угловское-Михайловское" (в границах Рубцовского района), с 18:15 — "Поспелиха-Новичиха-Волчиха" (от Поспелихи до Новичихи), а с 19:20 - "Поспелиха-Курья-Третьяково-граница Республики Казахстан" (от села Поспелиах до границы с Курьинским районом).
Водителям рекомендуют по возможности отказаться от поездок до восстановления движения.
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