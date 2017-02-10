Фото: vk.com/barneos22
Штормовая погода, в условиях которой жил Алтайский край предыдущие сутки, сменится в пятницу, 10 февраля, похолоданием.
Синоптики прогнозируют снег и метели в восточных и предгорных районах. Днем по краю -11…-16 градусов, в западных районах -18…-23 градуса, в южных -5…-10 градусов с похолоданием в течение дня. Напомним, что накануне столбики термометров поднимались выше нуля.
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Ветер западный, 6-11 метров в секунду с усилением до 12-17 метров.
В Барнауле преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице -11…-13 градусов с похолоданием в течение дня. Ветер до 13 метров в секунду.
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