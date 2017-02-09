Фото: penza-post.ru
Житель Приамурья, который отсидел четыре года за покушение на убийство односельчанина, вышел из тюрьмы и задушил его. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру.
В 2011 году Михаил Хирняк попытался повесить своего односельчанина, но его спасла сестра, которая успела перерезать веревку. За попытку убийства в январе 2012 года Хирняка осудили на шесть лет исправительной колонии, но в марте минувшего года он вышел по УДО.
Освободившись, мужчина не отказался от намерения убить односельчанина, отмечают в прокуратуре. В августе того же года пьяный Хирняк пришел к односельчанину и принялся избивать его. Когда потерпевший попытался убежать в сторону железной дороги, догнал его и задушил на путях. Затем на брошенное на рельсах тело наехал поезд.
Отмечается, что после этого суд отменил УДО, и по совокупности приговоров житель Приамурья получил 11 лет колонии особого режима.
Комментарии
11 лет колонии особого режима
Но все равно еще одного задушить может через 11 лет. А вдруг это будет близкий родственник судьи?
- гость - 10 февраля 2017 г. 07:54 11 лет колонии особого режима
Но все равно еще одного задушить может через 11 лет. А вдруг это будет близкий родственник судьи? ======== Будем надеяться. Очень странное у нас правосудие. За убийство всего 11 лет. Еще и досрочно освободить могут.
О мотивах такой убийственной настойчивости информация есть?
Неспроста. Наверное этот земляк очень сильно накосячил. Хотелось бы подробности мотива.