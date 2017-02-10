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Дом в экологически чистом районе Барнаула продают за 30 млн рублей. Фото

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Жилье площадью 383 квадратных метра находится на улице Тихонова

Фото: avito.ru

Кирпичный коттедж площадью 383 квадратных метра на участке почти 10 соток выставили на продажу в Барнауле за 30 миллионов рублей.

Как сказано в объявлении на сайте Avito.ru, дом расположен по адресу улица Тихонова, 76.

"Продаю двухэтажный дом в экологически чистом районе Барнаула (гора, бор) площадью 383 квадратных метра, земельный участок 984 квадратных метра, гараж на два машиноместа (центральная канализация, водопровод, эл. энергия, автономная газовая котельная)", – сказано в объявлении.

Здание было сдано в эксплуатацию в 2007 году. На участке имеется надворная постройка площадью 52 квадрата с отоплением, водой, центральной канализацией.
 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

10.02.2017 07:39
223

Вовнутрь продавца не пустили?

0  0
10.02.2017 08:15
ыыы

в других регионах уже ржут над жадными жителями АК, нищий регион а цены на движимое и не движимое имущество заоблачные, регион непуганых идиотов !,,,,,,,,,

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