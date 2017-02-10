Фото: avito.ru
Кирпичный коттедж площадью 383 квадратных метра на участке почти 10 соток выставили на продажу в Барнауле за 30 миллионов рублей.
Как сказано в объявлении на сайте Avito.ru, дом расположен по адресу улица Тихонова, 76.
"Продаю двухэтажный дом в экологически чистом районе Барнаула (гора, бор) площадью 383 квадратных метра, земельный участок 984 квадратных метра, гараж на два машиноместа (центральная канализация, водопровод, эл. энергия, автономная газовая котельная)", – сказано в объявлении.
Здание было сдано в эксплуатацию в 2007 году. На участке имеется надворная постройка площадью 52 квадрата с отоплением, водой, центральной канализацией.
Комментарии
Вовнутрь продавца не пустили?
в других регионах уже ржут над жадными жителями АК, нищий регион а цены на движимое и не движимое имущество заоблачные, регион непуганых идиотов !,,,,,,,,,