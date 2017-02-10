Фото: altaipriroda.ru
Барнаульский сосновый бор страдает от ассенизаторов, которые сливают отходы в лесных массивах.
Один из подобных фактов был зарегистрирован совсем недавно в рамках рейда государственных инспекторов по охране окружающей среды в лесу, примыкающем к проезду Канатный.
Портал Amic.ru сообщал об этом случае. Однако, как уточнили в Минприроды Алтайского края, ранее водитель автомобиля, осуществивший сброс, уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.
Нарушитель рассказал, что на такой шаг его толкнуло то, что в Барнауле жидкие бытовые отходы разрешено сливать лишь в колодец, расположенный по адресу проспект Космонавтов, 74.
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"Чтобы не нести дополнительных затрат при оказании услуг по вывозу ЖБО, ассенизаторы осуществляют сброс в ближайшие места (лесные массивы, водоемы, канализационные коллекторы и т. д.)", – констатируют в Минприроды.
В ведомстве добавили, что проблема слива жидких бытовых отходов в неустановленных местах поставлена на постоянный контроль.
Напомним, накануне об участившихся в Барнауле фактах несанкционированного слива ЖБУ сообщил городской водоканал.
Комментарии
Вот если бы в Барнауле был достойный народ, то они бы смогли выбрать достойных депутатов, которые бы приняли закон, на основании которого за подобные злодеяния серьезно наказывали. А пока штраф 500р ...
удобряют землю натуральными удобрениями, не химией!
удобряют землю натуральными удобрениями, не химией!
ну да. По дороге на профилакторий на Южном тоже так удобрили. Потом спилили несколько гектар леса. В результате - болото