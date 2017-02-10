Фото: svopi.ru
В Министерстве культуры России не поддерживают идею ввести новый праздник – День патриотизма. Об этом сообщает РБК со ссылкой на замминистра Владимира Аристархова.
Он отметил, что после проработки вопроса в министерстве решили, что введение этого праздника является избыточным. Поэтому Минкультуры данную инициативу не поддерживает, заключил он.
Аристархов напомнил, что в стране существуют другие памятные даты и праздники, которые способствуют "воспитанию зрелой личности" в стране. В их числе День Победы, День защитника Отечества, День России и День народного единства. Замминистра отметил, что перед принятием решения об учреждении новой памятной даты необходимо понять, что она может привнести.
Издание отмечает, что ранее СМИ сообщили о письме Аристархова, в котором было сказано, что министерство нашло заслуживающим внимания предложение ввести "День патриотизма" и отмечать его 6 августа, в день, когда Владимир Путин подписал указ о продэмбарго в ответ на западные санкции.
Комментарии
у каклов чтоль научились - везде флаги пихать и праздники на патриотизьм делать?
Заняться им там нечем? Новые праздники выдумывать. Да еще и название такое идиотское - День патриотизма.
Вспоминается мультик Футурама серия про день свободы....
"Патриотизм, не патриотизм — глупости это все! Не надо самим себе создавать проблему" (с)
День народного единства - хороший праздник: "Я - волк, ты - заяц, но лес у нас один!"
Если День Патриотизма сделают выходным – то вообще по барабану, что это за праздник. Главное — на работу идти не надо и на учебу, а в честь чего – какая фиг разница. Граждане до сих пор не знают порядка цветов на родном флаге, но это не мешает им быть патриотами, обожать родину и отмечать День России 12 июня. Кстати, названия этого торжества они тоже не помнят. Не твердо знают россияне, по какому случаю выходной 4 ноября и откудова он взялся.
Едерасы уже конкретно начали путать патриотизм с идиотизмом. Как истинный патриот считаю, что ЕР надо запретить, путина в отставку, его правительство под суд. Чубайсу высшую меру.
гость - 10 февраля 2017 г. 10:18 ... Граждане до сих пор не знают порядка цветов на родном флаге... ====================== Запомнить не сложно. Нужно представить лицо славянской девушки: сверху белые волосы, посередине - голубые глаза, снизу - красные губы. Белый, голубой, красный.