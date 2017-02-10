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В Министерстве культуры России не поддерживают идею ввести новый праздник – День патриотизма. Об этом сообщает РБК со ссылкой на замминистра Владимира Аристархова.
Он отметил, что после проработки вопроса в министерстве решили, что введение этого праздника является избыточным. Поэтому Минкультуры данную инициативу не поддерживает, заключил он.
Аристархов напомнил, что в стране существуют другие памятные даты и праздники, которые способствуют "воспитанию зрелой личности" в стране. В их числе День Победы, День защитника Отечества, День России и День народного единства. Замминистра отметил, что перед принятием решения об учреждении новой памятной даты необходимо понять, что она может привнести.
Издание отмечает, что ранее СМИ сообщили о письме Аристархова, в котором было сказано, что министерство нашло заслуживающим внимания предложение ввести "День патриотизма" и отмечать его 6 августа, в день, когда Владимир Путин подписал указ о продэмбарго в ответ на западные санкции.
Комментарии
у каклов чтоль научились - везде флаги пихать и праздники на патриотизьм делать?