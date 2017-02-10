Фото: kennunn.com
Барнаульцев утром в пятницу, 10 февраля, ожидают шестибалльные заторы, передает сервис "Яндекс.Пробки".
Наиболее сложная дорожная обстановка возникла на пересечении улиц Малахова и Власихинской, на Павловском тракте в сторону проспекта Строителей, а также на проспекте Ленина в районе площади Октября. На этих участках скорость движения не превышает 5-10 километров в час.
Также пробки возникли на отдельных участках улиц Попова и Малахова, проспекта Ленина, а также улиц Советской Армии и Челюскинцев.
Кроме этого, произошло одно ДТП на улице Малахова.
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Надоели со своими пробками