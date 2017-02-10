Фото: novayagazeta-ug.ru
Квартира многоэтажного дома загорелась в Железнодорожном районе Барнаула вечером в четверг, 9 февраля, проинформировали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Данные о пожаре поступили 21:46. В 22:07 возгорание было ликвидировано.
"На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 18 человек и 6 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 12 человек личного состава и 4 единицы техники", – добавляют в экстренном ведомстве.
О пострадавших не сообщается.
Комментарии