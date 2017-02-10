Фото: прогосзаказ.рф
Заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова сообщила, что всех российских пенсионеров обеспечат картами системы "Мир" к 1 июля 2020 года. Соответствующее заявление прозвучало на встрече представителей ассоциации банков "Россия" с регулятором, пишет ТАСС.
В Центробанке полагают, что выпуск карты "Мир" пенсионерам должен осуществляться в плановом режиме, то есть когда истекает срок действия карты международной платежной системы (МПС). После этого пожилым людям предложат карту Национальной платежной системы. Предполагается, что перевыпуск в таком порядке может завершиться к 1 июля 2020 года, добавила Скоробогатова.
Она назвала это более чем достаточным сроком. За это время Минтруд и Пенсионный фонд также успеют проделать определенную технологическую работу, необходимую с их стороны, подчеркнула зампредседателя.
Агентство пишет, что в соответствии с поправками к законопроекту "О национальной платежной системе", с 1 января следующего года граждане должны получать социальные и бюджетные денежные выплаты исключительно на карты "Мир".
Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что перевод новых клиентов из бюджетной сферы на карту "Мир" правильнее было бы начать с 1 июля текущего года. При этом полный переход работников бюджетной и социальной сферы на данную карту будет осуществлен не с января следующего года, а с 1 июля, отмечала она.
Скоробогатова объяснила, что этот срок обусловлен участием в выпуске карт предприятий, которые работают с банками в рамках зарплатных проектов. У карт этой категории совсем другая техника эмиссии, "она сильно опосредованная, через предприятия". "Мы считаем, что эти сроки совершенно достаточны, чтобы банки и предприятия могли это обеспечить", – заключила заместитель председателя ЦБ РФ.
Комментарии
эти деньги добавили бы на индексацию пенсий всем пенсионерам. Не знают уже куда потратить народные деньги, придумывают всякую дребедень. Старики 85-летние пойдут по картам получать
85-не пойдут, просто до этого возраста доживают единицы.
интересно было-бы узнать имя эмитента этой карты
Эмитенотом может быть любой банк, работающий с этой ПС.
Гость 10:02 не благодари: mironline.ru/partners/#allbanks
10.02.2017 09:30 гость, почему то мне кажется, что вы мало представляете себе объем выплат по пенсиям в масштабе страны. На секундочку, в России более 42 млн. пенсионеров, затраты на карту "Мир" в районе 3 млрд. рублей, берем делим 3 млрд. на 42 млн. и получаем ,что добавить можно было пенсионерам чуть более 70 рублей и то в один месяц. Хорошая индексация такая...
- гость - 10 февраля 2017 г. 10:18 Полностью с вами согласен!!!
- гость - 10 февраля 2017 г. 10:18 "На секундочку" , как это модно и по телеку всё "секундочки" у них. А если вообще ерундой не заниматься и не тратить деньги куда попало ?
10.02.2017 10:34 Гостеньку 10:18, а чем это ерунда собственная платежная система, а не виза или тот же мастеркард на которые сейчас получают деньги и так большинство бюджетников и определенная часть пенсионеров...
"обеспечат картами мир". Лучше бы деньгами обеспечили. И не только пенсионеров. А то только поборы, штрафы, пошлины, налоги, акцизы, платоны.
- гость - 10 февраля 2017 г. 10:46 Голодных много и старики побирающиеся на улицах опять появились... Видимо ты этого не понимаешь