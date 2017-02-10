Одиннадцатого февраля гастробар "Наш гараж" торжественно откроет свои двери для всех посетителей. Весь вечер для гостей будет играть группа "Граффити", бармен-шоу подарит незабываемые эмоции, а веселый ведущий не даст заскучать.
Зал заведения оформлен в стиле ретро 70-90-х, все экспонаты были найдены на барахолках Барнаула и не только. Это помогает создать обстановку, которую многие помнят еще с детства.
В гастробаре "Наш гараж" представлен большой ассортимент закусок и горячих блюд для тех, кто ценит вкусную кухню. Стоит отметить, что средний чек заведения составляет всего 500 рублей. Один из лучших поваров Барнаула собрал вместе все самые популярные рецепты и блюда. В честь открытия гастробар проводит розыгрыш сертификатов разного номинала, призов, сувениров, каждого гостя ждет персональный подарок от заведения.
Открытие состоится 11 февраля в 19-00
Гастробар "Наш гараж" находится по адресу: ул. Малахова, 94б
Телефон для обязательного бронирования столика: 202-132
Количество мест ограничено.
Свадьбы, юбилеи, корпоративы и другие праздники. Зал рассчитан на 100 посадочных мест.