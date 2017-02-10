Фото: misanec.ru
Лобовое столкновение автомобилей Toyota Vista и Hyundai Tucson на трассе в Алтайском крае привело к гибели молодого мужчины.
Как сообщили порталу Amic.ru в краевой ГИБДД, авария произошла ночью 10 февраля в 01:25 на 102-м километре трассы Павловск — Ребриха — Буканское.
По имеющимся данным, водитель Toyota Vista 1992 года рождения, двигаясь со стороны села Буканское, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Hyundai Tucson под управлением мужчины 1965 года рождения.
В результате аварии водитель японского автомобиля скончался до приезда скорой помощи. По факту ДТП проводится проверка.
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