Фото: funlib.ru
Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью нескольких турецких солдат в районе сирийского Эль-баба из-за непреднамеренного авиаудара ВКС РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Также соболезнования выразил глава Генштаба ВС РФ, отмечает агентство.
Отмечается, что инцидент произошел в четверг, 9 февраля. По данным Генштаба ВС Турции, трое турецких солдат погибли, еще 11 были ранены в результате того, что утром самолеты ВКС РФ во время авиаударов по объектам террористов случайно атаковали здание, где были военные, которые участвовали в операции "Щит Евфрата".
"Да", – ответил Песков на вопрос, может ли он подтвердить, что Путин выразил соболезнования Эрдогану по данному инциденту.
Москва и Анкара проведут совместное расследование произошедшего. Отмечается, что начальники генштабов двух стран теперь договорились о более тесной координации действий, а также обмене данными об обстановке на земле.
Комментарии
1:1 - в неофициальном зачёте
Турки может "случайно" сбить наш самолет в спину, единственный в небе, и извиниться через год, а Россия не может случайно бомбануть по находящимся рядом с террористами турками.
Ждём-с, что турки не будут пускать русских туристов за удар в спину от пути...
- гость - 10 февраля 2017 г. 09:55 1:1 - в неофициальном зачёте ----------------------
5-1 Кто кровожадней из убийц?
пардон, 3-1
ждем, что турки не будут к нам приезжать отдыхать!
Нельзя сравнивать эти два случая - турки сидели в засаде и нанесли умышленный удар по самолету на территории Сирии. В случае бомбардировки турков было иначе - генштаб Турции передал данные, указав цель гостиницу, наши проверили, но пока шла работа, турки отжали у Игил эту гостиницу и не уведомили наших. Вот и олучили. Война, бывает.
гость 10 февраля 2017 г. 10:16
еслиВ чё, турки неоднократно предупреждали. чтобы не латали над их территорией.
Не знает ли кто, а что означают слова "непреднамеренный удар ВКС"?
Это когда летит бомбардировщик, и случайно разбрасывает бомбы?
Бомбардировщик, видимо, из серии "Адмирал Кузнецов" )))))
- гость - 10 февраля 2017 г. 10:02 пардон, 3-1
Надо не поголовье считать, а кол-во акций по их сопоставимой значимости. И так-то 1:2, забыл нашего дипломата приплюсовать к инциденту с самолётом.
10.02.2017 10:27 - гость - Не знает ли кто, а что означают слова "непреднамеренный удар ВКС"? Это когда летит бомбардировщик, и случайно разбрасывает бомбы?
Прячся скорей в погреб, а то тебе прилетит случайно.
- гость - 10 февраля 2017 г. 10:23
ЕслиВ чё, над Турцией никто не летал, сбили над территорией Сирии.
Почему соболезнования, как будто они сами там убились, а не Вована соколы по живым целям тренировалась? Извиняться должен гениалиссимус.
Отравились насмерть 78 наших граждан от "боярышника" и глазом не моргнул, никаких соболезнований
- гость - 10 февраля 2017 г. 11:15
Нет сострадания алкашам. И правильно.
гость - 10 февраля 2017 г. 11:15 Отравились насмерть 78 наших граждан от "боярышника" и глазом не моргнул, никаких соболезнований
Ну блин,ты выдал!А если граждане захотят жрать стеклоочиститель и траванутся-тоже соболезновать?