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Путин выразил соболезнования Эрдогану из-за гибели военных при ударе ВКС РФ

, ИА "Амител"
В результате авиаудара российских ВКС погибли трое турецких военных, еще 11 получили ранения

Фото: funlib.ru

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью нескольких турецких солдат в районе сирийского Эль-баба из-за непреднамеренного авиаудара ВКС РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Также соболезнования выразил глава Генштаба ВС РФ, отмечает агентство.

Отмечается, что инцидент произошел в четверг, 9 февраля. По данным Генштаба ВС Турции, трое турецких солдат погибли, еще 11 были ранены в результате того, что утром самолеты ВКС РФ во время авиаударов по объектам террористов случайно атаковали здание, где были военные, которые участвовали в операции "Щит Евфрата".

"Да", – ответил Песков на вопрос, может ли он подтвердить, что Путин выразил соболезнования Эрдогану по данному инциденту.

Москва и Анкара проведут совместное расследование произошедшего. Отмечается, что начальники генштабов двух стран теперь договорились о более тесной координации действий, а также обмене данными об обстановке на земле.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

10.02.2017 09:55
- гость -

1:1 - в неофициальном зачёте

0  0
10.02.2017 09:58
- гость -

Турки может "случайно" сбить наш самолет в спину, единственный в небе, и извиниться через год, а Россия не может случайно бомбануть по находящимся рядом с террористами турками.

0  0
10.02.2017 09:59
- гость -

Ждём-с, что турки не будут пускать русских туристов за удар в спину от пути...

0  0
10.02.2017 10:00
- гость -

- гость - 10 февраля 2017 г. 09:55 1:1 - в неофициальном зачёте ----------------------

5-1 Кто кровожадней из убийц?

0  0
10.02.2017 10:02
- гость -

пардон, 3-1

0  0
10.02.2017 10:15
гость

ждем, что турки не будут к нам приезжать отдыхать!

0  0
10.02.2017 10:16
гость

Нельзя сравнивать эти два случая - турки сидели в засаде и нанесли умышленный удар по самолету на территории Сирии. В случае бомбардировки турков было иначе - генштаб Турции передал данные, указав цель гостиницу, наши проверили, но пока шла работа, турки отжали у Игил эту гостиницу и не уведомили наших. Вот и олучили. Война, бывает.

0  0
10.02.2017 10:23
- гость -

гость 10 февраля 2017 г. 10:16

еслиВ чё, турки неоднократно предупреждали. чтобы не латали над их территорией.

0  0
10.02.2017 10:27
- гость -

Не знает ли кто, а что означают слова "непреднамеренный удар ВКС"?

Это когда летит бомбардировщик, и случайно разбрасывает бомбы?

0  0
10.02.2017 10:29
- гость -

Бомбардировщик, видимо, из серии "Адмирал Кузнецов" )))))

0  0
10.02.2017 10:35
- гость -

- гость - 10 февраля 2017 г. 10:02 пардон, 3-1

Надо не поголовье считать, а кол-во акций по их сопоставимой значимости. И так-то 1:2, забыл нашего дипломата приплюсовать к инциденту с самолётом.

0  0
10.02.2017 10:35
- гость -

10.02.2017 10:27 - гость - Не знает ли кто, а что означают слова "непреднамеренный удар ВКС"? Это когда летит бомбардировщик, и случайно разбрасывает бомбы?

Прячся скорей в погреб, а то тебе прилетит случайно.

0  0
10.02.2017 10:38
- гость -

- гость - 10 февраля 2017 г. 10:23

ЕслиВ чё, над Турцией никто не летал, сбили над территорией Сирии.

0  0
10.02.2017 11:12
- гость -

Почему соболезнования, как будто они сами там убились, а не Вована соколы по живым целям тренировалась? Извиняться должен гениалиссимус.

0  0
10.02.2017 11:15
- гость -

Отравились насмерть 78 наших граждан от "боярышника" и глазом не моргнул, никаких соболезнований

0  0
10.02.2017 11:27
- гость -

- гость - 10 февраля 2017 г. 11:15

Нет сострадания алкашам. И правильно.

0  0
10.02.2017 11:54
гость

гость - 10 февраля 2017 г. 11:15 Отравились насмерть 78 наших граждан от "боярышника" и глазом не моргнул, никаких соболезнований

Ну блин,ты выдал!А если граждане захотят жрать стеклоочиститель и траванутся-тоже соболезновать?

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