Фото: 22.мвд.рф
Жителя Камня-на-Оби подозревают в краже 20 породистых голубей у своего знакомого, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
В полиции уточняют, что сумма причиненного ущерба составила 20 тысяч рублей. По предварительным данным, злоумышленник проник в голубятню, выломав доски.
Вскоре полиция задержала подозреваемого, которым оказался местный житель 1991 года рождения. Ранее он пытался выменять птиц у хозяина голубей, но получил отказ.
"По месту жительства подозреваемого сотрудники полиции обнаружили и изъяли десять похищенных птиц. Остальные голуби, по словам задержанного, вырвались на волю и улетели", – добавляют в правоохранительном ведомстве.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.
Комментарии
Зря, мяса мало и пёрьев... Лучше бы кабанчика спёр ))))