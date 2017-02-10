Фото: altairegion22.ru
Президент-председатель правления ВТБ24 Михаил Задорнов, побывавший накануне в Белокурихе, высоко оценил то, как изменился город-курорт за последние годы.
"Было интересно посмотреть Белокуриху, как она изменилась за последние годы. На площадке "Белокурихи-1" возникли ограничения для дальнейшего роста курорта. Новая площадка находится выше, здесь уникальные природные условия. Мы видим первые построенные здания. ВТБ24 всегда готов кредитовать инвесторов, участвовать в проектах поэтапной застройки "Белокурихи-2", – подчеркнул господин Задорнов.
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По словам руководителя одного из крупнейших банков России, краевые власти сделали основной объем затрат и подвели к "Белокурихе-2" инженерные сети. Также Михаил Задорнов подчеркнул, что нынешняя популярность Белокурихи говорит о том, что новая площадка также станет очень востребованным проектом.
Между тем, как сообщил губернатор Александр Карлин, первая гостиница в "Белокурихе-2" сможет принимать первых гостей уже в ближайшие месяцы.
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