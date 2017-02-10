Фото: wik-end.com
Экипаж из двух машин ГАЗ-66 и пары УАЗ привезли в заброшенную деревню Скрябино хлеб для единственного жителя – одинокого дедушки, пишет портал Weekend.
Отмечается, что пожилой мужчина, являющийся коренным жителем поселения, ведет там свое хозяйство и не покидает деревню даже в то время, когда до нее невозможно добраться.
Уточняется, что мини-экспедицию в непроходимые зимой леса и болота тверские джиперы совершили при поддержке коллег из других российских регионов. Целью поездки, кроме доставки продуктов, также стали острые ощущения от преодоления непригодных для проезда транспорта территорий.
В итоге джиперам удалось прорваться через снежный плен тверских лесов, заваленных бурьяном, пишет издание. При этом путешествие обошлось без технических проблем.
Отметим, что участники трофи-рейда сняли поездку на видео.
Комментарии
Ради двух пакетов,это просто пиар.
Молодцы. И покатушки устроили и дело доброе сделали
Это просто добро. Или совмещение приятного с полезным.
Хорошие покатушки. Да и для мужика заводского хлебушка поесть тоже в радость. Хотя, наверняка, сам все себе делает
Это не джиперы, а уралеры и газелисты.
Надо было еще танковый батальон туда послать, а то вдруг там война!
Интересно, деду пенсию кто-нибудь платит? Платить наверное платят, а вот что дед в курсе - не факт.
Молодцы!
теперь каждый день возить придётся )))
видео запилите! где видос? ааааа
А на все вымирающие деревни в России хватит джиперов?
Всем джиперам Алтая повторить подвиг. Собираем список таких деревень. 1. Андреевский Змеиногорского района - 4 чела проживают....