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Экипаж из двух машин ГАЗ-66 и пары УАЗ привезли в заброшенную деревню Скрябино хлеб для единственного жителя – одинокого дедушки, пишет портал Weekend.
Отмечается, что пожилой мужчина, являющийся коренным жителем поселения, ведет там свое хозяйство и не покидает деревню даже в то время, когда до нее невозможно добраться.
Уточняется, что мини-экспедицию в непроходимые зимой леса и болота тверские джиперы совершили при поддержке коллег из других российских регионов. Целью поездки, кроме доставки продуктов, также стали острые ощущения от преодоления непригодных для проезда транспорта территорий.
В итоге джиперам удалось прорваться через снежный плен тверских лесов, заваленных бурьяном, пишет издание. При этом путешествие обошлось без технических проблем.
Отметим, что участники трофи-рейда сняли поездку на видео.
Комментарии
Ради двух пакетов,это просто пиар.