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Джиперы доставили еду для единственного жителя деревни в Тверской области

, ИА "Амител"
Для этого участникам похода пришлось пробиваться через снежный плен тверских лесов

Фото: wik-end.com

Экипаж из двух машин ГАЗ-66 и пары УАЗ привезли в заброшенную деревню Скрябино хлеб для единственного жителя – одинокого дедушки, пишет портал Weekend.

Отмечается, что пожилой мужчина, являющийся коренным жителем поселения, ведет там свое хозяйство и не покидает деревню даже в то время, когда до нее невозможно добраться.

Уточняется, что мини-экспедицию в непроходимые зимой леса и болота тверские джиперы совершили при поддержке коллег из других российских регионов. Целью поездки, кроме доставки продуктов, также стали острые ощущения от преодоления непригодных для проезда транспорта территорий.

В итоге джиперам удалось прорваться через снежный плен тверских лесов, заваленных бурьяном, пишет издание. При этом путешествие обошлось без технических проблем.

Отметим, что участники трофи-рейда сняли поездку на видео.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

10.02.2017 10:44
- гость -

Ради двух пакетов,это просто пиар.

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