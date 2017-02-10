Фото: dorinfo.ru
Тела двух братьев найдены в Калининском районе Саратовской области — по предварительным данным, мужчины замерзли насмерть.
Как сообщили в областном управлении Следственного комитета, 5 февраля поступили данные об исчезновении 31-летнего мужчины, который ушел пешком из дома родственников к себе домой.
"На следующий день сотрудниками полиции в рамках поисковых мероприятий на территории Калининского района обнаружено тело указанного мужчины, при этом в километре от него обнаружено тело его 36-летнего брата, который, по предварительным данным, самостоятельно стал разыскивать родственника", – уточняют в СКР.
По предварительным данным экспертиз, мужчины умерли от общего переохлаждения. В связи с трагедией проводится доследственная проверка.
Комментарии
Большое горе.
Интересны дела, про саратовских значит пишем, а про местных тишина. Ладно напомню, под Славгородом в ночь на 25 января так же двое замёрзли - один насмерть, второму в больнице конечности укорачивают...