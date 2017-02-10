Региональное отделение партии "Единая Россия" и "Молодая гвардия" в Алтайском крае запускают новый проект "Политический стартап". Для его участников пройдут мастер-классы, тренинги и встречи с успешными политиками. Самым активным предложат принять участие в предварительном голосовании перед выборами в Барнаульскую городскую думу.
Проект будет реализован в рамках традиционной образовательной площадки "Алтайская школа современной политики".
С 28 февраля в еженедельном режиме пройдут тренинговые занятия, мастер-классы, встречи с успешными политиками и общественными деятелями региона. Участники проекта узнают об основах организации избирательной кампании на местном уровне и будут обучаться навыкам публичных выступлений.
"В этом году участники проекта получат уникальную возможность практически сразу после обучения применить полученные знания на практике – принять участие в предварительном голосовании "Единой России". Наиболее активных и целеустремленных ребят мы будем рекомендовать к участию в праймериз в Барнаульскую городскую Думу и другие органы местного самоуправления", — сказал координатор проекта "Гражданский университет", депутат фракции "ЕР" в АКЗС Иван Мордовин.
Помогут начинающим политикам молодые депутаты-единороссы, которые расскажут о своем опыте участия в избирательной кампании и поделятся советами.
Записаться в "Алтайскую школу современной политики" можно обратившись в Региональный штаб "Молодой Гвардии Единой России" по адресу пр. Комсомольский, 80, каб. 709 или подать заявку через официальное сообщество "ВКонтакте". Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-905-983-82-78 (Евгений Кантемиров).
Комментарии
"Молодой гвардии" не хватает? Как назовёте поросль? наверно пживчики....)))))
Политический сатрап? А что не "Юный жулик и вор"?
Пиар Едра за деньги налогоплатильщиков, Суть ЕР не меняется - Партия жуликов и воров
стартдаун. Модные иностранные словечки рулят
Всем этим учителям и ученикам хорошо бы по лопате в руки, или по кайлу, или по топору. И в процессе трудовой деятельности проводить свой новый проект "Политический стартап".
буржуазии РФ нужна новая порость в обслуживающем персонале, не...
основная цель всех этих "месячников избирателя" - навешать лапшу молодым до достижения ими 35 лет, когда они станут трезво смотреть на этих вешателей лапши.
Вакаевская СР еще хуже.
гость 10 февраля 2017 г. 12:40 Судя по тому. как бодро перетекают депутаты, СР все го лишь резервная база ПЖиВ.ф