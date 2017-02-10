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Новости

"Единая Россия" запускает политический проект для молодежи Барнаула

, ИА "Амител"
"Политический стартап" — это тренинги, мастер-классы и возможность пойти на выборы от партии

Фото: пресс-служба &amp;amp;amp;quot;Единой России&amp;amp;amp;quot;

Региональное отделение партии "Единая Россия" и "Молодая гвардия" в Алтайском крае запускают новый проект "Политический стартап". Для его участников пройдут мастер-классы, тренинги и встречи с успешными политиками. Самым активным предложат принять участие в предварительном голосовании перед выборами в Барнаульскую городскую думу.

Проект будет реализован в рамках традиционной образовательной площадки "Алтайская школа современной политики".

С 28 февраля в еженедельном режиме пройдут тренинговые занятия, мастер-классы, встречи с успешными политиками и общественными деятелями региона. Участники проекта узнают об основах организации избирательной кампании на местном уровне и будут обучаться навыкам публичных выступлений.

"В этом году участники проекта получат уникальную возможность практически сразу после обучения применить полученные знания на практике – принять участие в предварительном голосовании "Единой России". Наиболее активных и целеустремленных ребят мы будем рекомендовать к участию в праймериз в Барнаульскую городскую Думу и другие органы местного самоуправления", — сказал координатор проекта "Гражданский университет", депутат фракции "ЕР" в АКЗС Иван Мордовин.

Помогут начинающим политикам молодые депутаты-единороссы, которые расскажут о своем опыте участия в избирательной кампании и поделятся советами.

Записаться в "Алтайскую школу современной политики" можно обратившись в Региональный штаб "Молодой Гвардии Единой России" по адресу пр. Комсомольский, 80, каб. 709 или подать заявку через официальное сообщество "ВКонтакте". Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-905-983-82-78 (Евгений Кантемиров).


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Комментарии

10.02.2017 11:12
Дядька

"Молодой гвардии" не хватает? Как назовёте поросль? наверно пживчики....)))))

0  0
10.02.2017 11:20
- гость -

Политический сатрап? А что не "Юный жулик и вор"?

0  0
10.02.2017 11:21
- гость -

Пиар Едра за деньги налогоплатильщиков, Суть ЕР не меняется - Партия жуликов и воров

0  0
10.02.2017 11:22
Filin

стартдаун. Модные иностранные словечки рулят

0  0
10.02.2017 11:23
- гость -

Всем этим учителям и ученикам хорошо бы по лопате в руки, или по кайлу, или по топору. И в процессе трудовой деятельности проводить свой новый проект "Политический стартап".

0  0
10.02.2017 11:24
- гость -

буржуазии РФ нужна новая порость в обслуживающем персонале, не...

0  0
10.02.2017 11:40
- гость -

основная цель всех этих "месячников избирателя" - навешать лапшу молодым до достижения ими 35 лет, когда они станут трезво смотреть на этих вешателей лапши.

0  0
10.02.2017 12:40
гость

Вакаевская СР еще хуже.

0  0
10.02.2017 12:47
- гость -

гость 10 февраля 2017 г. 12:40 Судя по тому. как бодро перетекают депутаты, СР все го лишь резервная база ПЖиВ.ф

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