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Более 400 китов выбросились на берег в Новой Зеландии. Фото

, ИА "Амител"
Местные жители и спасатели смогли вернуть в море около 100 особей

Фото: nzherald.co.nz

Свыше 400 китов выбросились на берег Южного острова Новой Зеландии, пишет в пятницу, 10 февраля, ТАСС со ссылкой на издание The New Zealand Herald.

Уточняется, что в результате инцидента около 300 особей погибло. 100 животных удалось вернуть в море общими усилиями местных жителей и прибывших на место ЧП служб спасения. При этом спасенные киты все еще находятся возле берега, поэтому есть опасения, что они вновь выбросятся на сушу. РИА Новости добавляет, что спасатели на лодках пытаются указать им правильное направление, чтобы они выплыли в открытое море.

Причины, побудившие китов выброситься на берег, не уточняются, подчеркивает агентство.

Данный инцидент стал одним из самых масштабных случаев гибели морских млекопитающих в Новой Зеландии за всю историю наблюдений.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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