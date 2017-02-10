Фото: nzherald.co.nz
Свыше 400 китов выбросились на берег Южного острова Новой Зеландии, пишет в пятницу, 10 февраля, ТАСС со ссылкой на издание The New Zealand Herald.
Уточняется, что в результате инцидента около 300 особей погибло. 100 животных удалось вернуть в море общими усилиями местных жителей и прибывших на место ЧП служб спасения. При этом спасенные киты все еще находятся возле берега, поэтому есть опасения, что они вновь выбросятся на сушу. РИА Новости добавляет, что спасатели на лодках пытаются указать им правильное направление, чтобы они выплыли в открытое море.
Причины, побудившие китов выброситься на берег, не уточняются, подчеркивает агентство.
Данный инцидент стал одним из самых масштабных случаев гибели морских млекопитающих в Новой Зеландии за всю историю наблюдений.
Комментарии
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Более 400 черных дельфинов-гринд (шароголовых) выбросились на берег Южного острова Новой Зеландии, передает Radio New Zealand.
Так китов, или дельфинов??