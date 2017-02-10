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Судебные приставы заявили о массовой рассылке жителям Алтайского края писем о несуществующих долгах, отправителем которых якобы является ФССП.
"Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю предупреждает о массовой рассылке мошеннических писем о наличии судебной задолженности, содержащих ссылки на вредоносный код", – подчеркивают в ведомстве.
В тексте писем говорится, что Федеральная служба судебных приставов информирует о необходимости погашения долга.
"В случае невозврата долга будет произведена процедура ареста и изъятия имущества неплательщика", – также вещает письмо.
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Далее дается ссылка, по которой якобы можно ознакомиться с информацией о судебном решении по задолженности.
"При переходе по ссылке, указанной в тексте письма, предлагается загрузить архивный файл, содержащий вирус, который может не детектироваться современными антивирусными средствами. Скачивая такой архив, вы подвергаете свой компьютер опасности заражения", – подчеркивают в службе судебных приставов.
В итоге в ведомстве рекомендуют обращаться в правоохранительные органы.
Комментарии
Опять зэки шалят?
Новость ? Такие письма уже года 3-4 "рассылают", обычно ссыль на криптолокер.
Вооще,новость -ни о чём! Не должен,навали на всех звонящих.
Судебная система сгнила на корню, вот и шалят. При правосудии человек всегда знает о привлечении его в качестве ответчика.