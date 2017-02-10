Глава ЛДПР в Алтайском крае, депутат АКЗС Евгения Боровикова написала обращения в региональный Минздрав, Росздравнадзор с просьбой разобраться с проблемой нехватки препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
К Боровиковой обратился ВИЧ-инфицированный барнаулец Андрей.
"Когда результаты анализов были готовы, я попросил лечащего врача местного "СПИД-центра" назначить мне АРВ-терапию в связи с моим плохим самочувствием — для восстановления трудоспособности. Такое право я имею по закону. На что мне ответили, что препараты остались только в резервах для беременных и что ситуация у меня не критичная, терапия не показана. Я начал обращаться в более высокие инстанции, и только после этого мне выдали два компонента из трех необходимых. Третий я получил через 21 день, после визита к заведующей и обращения в СМИ. А сейчас снова лекарств нет в наличии — сказали покупать в аптеке", — рассказал он.
ИА "Амител" ранее также сообщало о жалобах жителей региона на нехватку таких препаратов.
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В алтайском Минздраве тогда прокомментировали так: сейчас действительно остались лекарства в основном для лечения беременных женщин и детей. Следующее поступление лекарственных препаратов ожидается в мае-июне 2017 года.
Напомним, что недавно краевой парламент направил в Госдуму инициативу об обязательном лечении ВИЧ. Теперь решение будут принимать депутаты ГД.
Но, по мнению Евгении Боровиковой, принуждение к лечению — это нарушение прав человека, в частности, нарушение врачебной тайны. И она задается вопросом: как намерены лечить принудительно, если лекарств не хватает даже на добровольное лечение?
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По данным Минздрава Алтайского края, на 10 января 2017 года в регионе живут 15063 больных ВИЧ-инфекцией. Из них получают лечение 3293 взрослых, 232 ребенка и 160 беременных женщин.
Комментарии
А с чего мои налоги должны идти на лечение наркоманов,проституток,и заднеприводных?