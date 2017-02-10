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Российские ученые выяснили, что гормон мелатонин, регулирующий суточные ритмы человека и отвечающий за пробуждение и сон, может надолго сохранить молодость. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Biochimica et Biophysica Acta, в котором опубликовано исследование биофизиков.
Результаты исследования специалистов из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН показали, что длительный прием мелатонина способствует закрытию пор в митохондриях и препятствует побегу ферментов. "Постоянный прием мелатонина даже у старых животных улучшает функции митохондрий", — цитирует агентство ученых.
Биофизики полагают, что данное открытие поможет создать уникальные лекарства от рака и средства, которые будут помогать в борьбе со старением и стрессом.
Уточняется, что в процессе старения участвуют митохондрии, "энергетические станции" клеток, у которых есть своя ДНК. Когда они плохо работают, может развиться болезнь Альцгеймера или диабет.
С возрастом в митохондриях появляются так называемые пробелы, через которые организм теряет ионы кальция. Мелатонин может заполнить данные пробелы, тогда клетка снова начнет работать нормально.
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