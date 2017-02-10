Как выбрать жилье без посредников при переезде?

Выбор квартиры — задача не из легких. Нужно учесть все факторы: расположение, инфраструктуру, цену. Также важно найти добросовестного застройщика либо выбрать хороший дом на вторичном рынке жилья. Проще, когда квартиру вы покупаете в своем городе или регионе, а как быть, если вы планируете переезд? В "СуперРиэлт" рассказали, как выбрать жилье без посредников в другом городе.
Например, переезд планируется в Калужскую область. Купить квартиру в Калуге без посредников – значит сэкономить немалую сумму денег. Поиск агентства или интернет-ресурса может затянуться: многие лишь указывают, что работают без посредников, но на деле все выходит иначе. Исключение представляет сайт www.superrielt.ru, вся недвижимость Калуги на котором рассортирована по удобным вкладкам, за счет чего отыскивать подходящее по всем критериям новое жилье интернет-пользователи могут за считанные минуты.
Данный сервис позволяет отыскивать не только дома и квартиры, но и коммерческие помещения, гаражи. Также на интернет-портале компании "СуперРиэлт" можно найти интересные аналитические обзоры, которые составлены опытными экспертами, и тематические прогнозы. В базу данных проекта kaluga.superrielt.ru включено более 150 тысяч номеров телефонов продавцов. Пользователи портала имеют возможность бесплатно проверять их на наличие в базе посредников.
Комментарии
А при чем здесь баня?
И зачем нам Калуга?