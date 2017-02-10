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Будете ли вы отмечать День всех влюбленных?

Обязательно! Без любви жизнь не в радость

Широко отмечать не буду, ограничусь небольшим, но изысканным подарком

Надеюсь, что моя любовь готовит мне какой-то приятный сюрприз и мы вместе отпразднуем это день

Это не праздник, а чушь какая-то. Никогда это отмечать не буду

Есть у меня где-то валентинка с прошлого года, подарю, пусть радуется

Я не считаю этот день праздником, но ради своего любимого человека вытерплю и его

Мы с друзьями в этот день идем в клуб, так что отметим

Я не против праздника, но мне не с кем его отмечать