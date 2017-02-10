Фото: d-auto.lv
Ограничения для проезда, введенные накануне из-за непогоды, сняты на всех региональных трассах Алтайского края.
"В 11:00 10 февраля 2017 года поступила информация от КГКУ "Алтайавтодор" об открытии автодорог во всех направлениях для всех видов транспорта", – сообщили в ГУ МЧС по региону.
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Напомним, что накануне вечером из-за осадков и метелей ограничения вводились на участках четырех автомобильных дорог. К утру 10 февраля движение было ограничено на отрезке автодороги К-03 от Змеиногорска до Рубцовска.
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