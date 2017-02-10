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Новости

Место для alma mater: где планируют возвести новую высотку АлтГУ. Фото

, ИА "Амител"
Новое здание появится на пересечении проспекта Социалистического и улицы Димитрова

Фото: Вячеслав Мельников, Amic.ru

На прошлой неделе, выступая с ежегодным отчетом перед научным советом, ректор АлтГУ Сергей Землюков заявил, что вуз планирует построить новое учебное здание на пересечении проспекта Социалистического и улицы Димитрова.

Решение о строительстве корпуса классического университета в самом центре города вызвало споры. В частности, с критикой на руководство вуза обрушился писатель Анатолий Кириллин и арт-критик Вадим Климов. По их словам, эта железобетонная громада уничтожит сквер на площади Сахарова, а также вызовет массовые пробки на проспекте Социалистическом.

Руководитель пресс-службы АлтГУ Дмитрий Марьин заявил, что у вуза просто нет другого места в городе под строительство, а корпус нужен как воздух. Краевые власти новую землю не дают, а тысячам студентов не хватает новых аудиторий.

"Ну ведь не под ресторан или пивбар, или гостиницу застроить предлагается! И мне лично так и непонятен главный тезис ругателей. Что конкретно-то не нравится? Эскиз проекта? Место строительства? Что парковки не будет?" – заявил Марьин.

АлтГУ намерен построить восьмиэтажное здание на пересечении проспекта Социалистического и улицы Димитрова площадью 15 тысяч квадратных метров. Сейчас проект находится на рассмотрении в Минобрнауки.

Показываем место под застройку будущего корпуса классического университета.


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Комментарии

10.02.2017 15:18
механик

Площадь им. Сахарова- единственное в центре города место, не загаженное точечной застройкой. Надо, надо испаганить место проведения городских меропроиятий. Главного архитектора нашего - гнать, засиделся. Помню тельняшку рвал против точечной застройки(лет этак 10 назад), видимо бабло взяло верх.

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10.02.2017 15:24
Рыжая

Эммм... Вроде же говорилось про запущенный сквер около универа? Там под застройку деревья планировали сносить. А тут показывается самый центр Сахарова. Нафиг эту высотку!!!! Пусть краевая администрация пошевелится, иначе студенты им все удовольствие от работы испортят )))

0  0
10.02.2017 15:31
- гость -

Блошиный рынок нафиккк

0  0
10.02.2017 15:35
Механику

Уже испоганили когда построили корпус сельхоза прям на дороге...

0  0
10.02.2017 15:36
- гость -

Чтобы учить гостей с таджикистана, авганистана, казахстана, кавказа (северн. и закавказ), а так же студентов, приехавших с закрытых филиалов (Белокуриха, Рубцовск и др)и студентов закрывшихся вузов. Когда строительство будет ещё идти, студентов вернут в их ВУЗы. Но самое главное - нельзя занимать это место. Будет нарушен облик города. Это сердце города. Этого троишники и двоечники из администрации, руководства АГУ и студентов, уровень которых ниже советских "фазанщиков" - это им не дано понять

0  0
10.02.2017 15:49
Выпускник Политеха

АГУ давно уже является коммерческим пректом, и не более. Уровень образования - ниже плинтуса, впрочем как и Политех. Незачто платить такие бабки.

0  0
10.02.2017 16:19
- гость -

Там такие непорядочные люди правят бал среди преподавателей, ну и соответственно и выше, что любая инициатива это афера.

0  0
10.02.2017 16:26
- гость -

"Ну ведь не под ресторан или пивбар, или гостиницу застроить предлагается! И мне лично так и непонятен главный тезис ругателей. Что конкретно-то не нравится? Эскиз проекта? Место строительства? Что парковки не будет?" – заявил Марьин." - Все из вышеперечисленного! За эти деньги выкупите ЦУМ с рядом располагающимся борделем "Центральная" и будет вам счастье!

0  0
10.02.2017 16:27
- гость -

А мне насрать, давно в вонючий центр не езжу

0  0
10.02.2017 16:41
- гость -

землюкова помню по году 91-92-му, он и тогда умом не отличался, скучнейший был человек

0  0
10.02.2017 16:43
- гость -

Вот! Центр засрал и теперь уехал на окраину там засирать, в сети.

0  0
10.02.2017 17:35
Слёзы Байденa

Прессу Алтгу,все комменты пишут люмпены,у которых 3 класса церковно-приходской школы! Им образование не нужно,только все добрые начинания обосрать! Новому корпусу-быть! Необразованному быдлу-путь в Магадан,однозначно!

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10.02.2017 17:42
- гость -

Учащимся на заметку: О чём говорят преподаватели в учительской на перемене:

"Отличники - это самые ужасны люди, боже упаси, я всегда об этом говорю! Это самые психически неуравновешенные люди". "Четвёрочники ещё куда не шло, а самые плохие люди - это отличники. Это всё! тушите свет!" "Отличники - это самые неудачники в жизни, если у них что-то не вышло, это всё, они опускают руки, они ничего не добиваются." "Самые неприспособленные в жизни люди это отличники, они ничего не могут. Эта категория людей может только учиться, и всё!" "Самые нормальные это троечники. Они самые эмоционально устойчивые" "Ну и что что тройка, диплом получили и ладно, зато в жизни они самые приспособленные и всего добиваются" "Надо чтобы с успеваемостью было получше, не ставьте ему тройку, добавьте балл, а если кто на четвёрку, пусть будет пятёрочка". "Если бы я снова начинал сначала, я бы ни за что не пошёл в ВУЗ, ни в жизнь я бы не стал писать диссертации, да на х.р они мне сдались, я бы пошёл в бодибилдинг, накачал мышцы и ходил бы деньги отбирал". "Ну и что мы будем делать, А... Р...?! Поставьте им по тройке и пусть катятся. Я всё понимаю, да я знаю, что они не ходят и не учат, но они же деньги платят, их не будет, где я буду брать деньги вам на зарплату? ... А лучше по четвёрке. Я с ними поговорю, они отработают в следующем семестре". "С. мне очень нравится, хоть он на занятия не ходит и в милицию забирают, но как человек он очень хороший".

0  0
10.02.2017 17:48
- гость -

Очень многа букаф,аффар-выпей йаду!

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10.02.2017 18:34
South

10.02.2017 15:18 механик Площадь им. Сахарова- единственное в центре города место, не загаженное точечной застройкой. Надо, надо испаганить место проведения городских меропроиятий. Главного архитектора нашего - гнать, засиделся. Помню тельняшку рвал против точечной застройки(лет этак 10 назад), видимо бабло взяло верх.

==== Главный архитектор Барнаула - Сергей Боженко. Знаю его больше 20-ти лет. Это продажная шкура, будет улыбаться и юлить, если ему от вас что-то нужно и продаст, как только потеряет к вам интерес.

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11.02.2017 09:32
Сирил Снир

Хоть, Я и люблю АГУ, но такого им позволить нельзя. Отличное место для прогулок с детьми. Если некому убирать эту территорию, это еще не значит, что ее надо застроить. пусть студентов выгоняют на уборку. Тем более можно еще выгнать нардепов, что им сидеть в душных кабинетах. НЕЛЬЗЯ БЫТЬ ПОСТРОЙКЕ!

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11.02.2017 13:44
fdor_google

Нужно строить, неважно что....рабочие места и все такое. Студенты нужны...потом будут дворниками с высшим...разве не пикантно? Ну, или уедут на родину к себе и будут там урюк выращивать грамотно. Все к лучшему ..Землюков растолстеет и уедет в москву...да всем хорошо...можно например на крыше сделать смотровую площадку и оттуда пускать китайские фонарики.

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