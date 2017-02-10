Фото: Вячеслав Мельников, Amic.ru
На прошлой неделе, выступая с ежегодным отчетом перед научным советом, ректор АлтГУ Сергей Землюков заявил, что вуз планирует построить новое учебное здание на пересечении проспекта Социалистического и улицы Димитрова.
Решение о строительстве корпуса классического университета в самом центре города вызвало споры. В частности, с критикой на руководство вуза обрушился писатель Анатолий Кириллин и арт-критик Вадим Климов. По их словам, эта железобетонная громада уничтожит сквер на площади Сахарова, а также вызовет массовые пробки на проспекте Социалистическом.
Руководитель пресс-службы АлтГУ Дмитрий Марьин заявил, что у вуза просто нет другого места в городе под строительство, а корпус нужен как воздух. Краевые власти новую землю не дают, а тысячам студентов не хватает новых аудиторий.
"Ну ведь не под ресторан или пивбар, или гостиницу застроить предлагается! И мне лично так и непонятен главный тезис ругателей. Что конкретно-то не нравится? Эскиз проекта? Место строительства? Что парковки не будет?" – заявил Марьин.
АлтГУ намерен построить восьмиэтажное здание на пересечении проспекта Социалистического и улицы Димитрова площадью 15 тысяч квадратных метров. Сейчас проект находится на рассмотрении в Минобрнауки.
Показываем место под застройку будущего корпуса классического университета.
Комментарии
Площадь им. Сахарова- единственное в центре города место, не загаженное точечной застройкой. Надо, надо испаганить место проведения городских меропроиятий. Главного архитектора нашего - гнать, засиделся. Помню тельняшку рвал против точечной застройки(лет этак 10 назад), видимо бабло взяло верх.
Эммм... Вроде же говорилось про запущенный сквер около универа? Там под застройку деревья планировали сносить. А тут показывается самый центр Сахарова. Нафиг эту высотку!!!! Пусть краевая администрация пошевелится, иначе студенты им все удовольствие от работы испортят )))
Блошиный рынок нафиккк
Уже испоганили когда построили корпус сельхоза прям на дороге...
Чтобы учить гостей с таджикистана, авганистана, казахстана, кавказа (северн. и закавказ), а так же студентов, приехавших с закрытых филиалов (Белокуриха, Рубцовск и др)и студентов закрывшихся вузов. Когда строительство будет ещё идти, студентов вернут в их ВУЗы. Но самое главное - нельзя занимать это место. Будет нарушен облик города. Это сердце города. Этого троишники и двоечники из администрации, руководства АГУ и студентов, уровень которых ниже советских "фазанщиков" - это им не дано понять
АГУ давно уже является коммерческим пректом, и не более. Уровень образования - ниже плинтуса, впрочем как и Политех. Незачто платить такие бабки.
Там такие непорядочные люди правят бал среди преподавателей, ну и соответственно и выше, что любая инициатива это афера.
"Ну ведь не под ресторан или пивбар, или гостиницу застроить предлагается! И мне лично так и непонятен главный тезис ругателей. Что конкретно-то не нравится? Эскиз проекта? Место строительства? Что парковки не будет?" – заявил Марьин." - Все из вышеперечисленного! За эти деньги выкупите ЦУМ с рядом располагающимся борделем "Центральная" и будет вам счастье!
А мне насрать, давно в вонючий центр не езжу
землюкова помню по году 91-92-му, он и тогда умом не отличался, скучнейший был человек
Вот! Центр засрал и теперь уехал на окраину там засирать, в сети.
Прессу Алтгу,все комменты пишут люмпены,у которых 3 класса церковно-приходской школы! Им образование не нужно,только все добрые начинания обосрать! Новому корпусу-быть! Необразованному быдлу-путь в Магадан,однозначно!
Учащимся на заметку: О чём говорят преподаватели в учительской на перемене:
"Отличники - это самые ужасны люди, боже упаси, я всегда об этом говорю! Это самые психически неуравновешенные люди". "Четвёрочники ещё куда не шло, а самые плохие люди - это отличники. Это всё! тушите свет!" "Отличники - это самые неудачники в жизни, если у них что-то не вышло, это всё, они опускают руки, они ничего не добиваются." "Самые неприспособленные в жизни люди это отличники, они ничего не могут. Эта категория людей может только учиться, и всё!" "Самые нормальные это троечники. Они самые эмоционально устойчивые" "Ну и что что тройка, диплом получили и ладно, зато в жизни они самые приспособленные и всего добиваются" "Надо чтобы с успеваемостью было получше, не ставьте ему тройку, добавьте балл, а если кто на четвёрку, пусть будет пятёрочка". "Если бы я снова начинал сначала, я бы ни за что не пошёл в ВУЗ, ни в жизнь я бы не стал писать диссертации, да на х.р они мне сдались, я бы пошёл в бодибилдинг, накачал мышцы и ходил бы деньги отбирал". "Ну и что мы будем делать, А... Р...?! Поставьте им по тройке и пусть катятся. Я всё понимаю, да я знаю, что они не ходят и не учат, но они же деньги платят, их не будет, где я буду брать деньги вам на зарплату? ... А лучше по четвёрке. Я с ними поговорю, они отработают в следующем семестре". "С. мне очень нравится, хоть он на занятия не ходит и в милицию забирают, но как человек он очень хороший".
Очень многа букаф,аффар-выпей йаду!
10.02.2017 15:18 механик Площадь им. Сахарова- единственное в центре города место, не загаженное точечной застройкой. Надо, надо испаганить место проведения городских меропроиятий. Главного архитектора нашего - гнать, засиделся. Помню тельняшку рвал против точечной застройки(лет этак 10 назад), видимо бабло взяло верх.
==== Главный архитектор Барнаула - Сергей Боженко. Знаю его больше 20-ти лет. Это продажная шкура, будет улыбаться и юлить, если ему от вас что-то нужно и продаст, как только потеряет к вам интерес.
Хоть, Я и люблю АГУ, но такого им позволить нельзя. Отличное место для прогулок с детьми. Если некому убирать эту территорию, это еще не значит, что ее надо застроить. пусть студентов выгоняют на уборку. Тем более можно еще выгнать нардепов, что им сидеть в душных кабинетах. НЕЛЬЗЯ БЫТЬ ПОСТРОЙКЕ!
Нужно строить, неважно что....рабочие места и все такое. Студенты нужны...потом будут дворниками с высшим...разве не пикантно? Ну, или уедут на родину к себе и будут там урюк выращивать грамотно. Все к лучшему ..Землюков растолстеет и уедет в москву...да всем хорошо...можно например на крыше сделать смотровую площадку и оттуда пускать китайские фонарики.